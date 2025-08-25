Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 43,82 EUR.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 43,82 EUR. In der Spitze legte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 43,96 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,43 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 172.891 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,28 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,25 EUR. Dieser Wert wurde am 04.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 27,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,43 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,94 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,77 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,79 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren bedeutet

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investment-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK