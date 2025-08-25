DAX24.155 -0,5%ESt505.390 -1,0%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.724 -0,1%Euro1,1617 ±-0,0%Öl68,28 -0,7%Gold3.380 +0,4%
Aktienkurs aktuell

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

26.08.25 09:25 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 43,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
43,53 EUR 0,02 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 43,62 EUR. In der Spitze legte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 43,68 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,43 EUR. Bei 43,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 10.709 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 54,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Bei 34,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,43 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 48,94 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent auf 4,79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
