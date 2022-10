Fresenius Medical Care Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care am Mittag ins Plus

Das Papier von Fresenius Medical Care konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 28,71 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 28,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,63 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 214.964 Fresenius Medical Care-Aktien.

Am 21.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 63,66 EUR. 54,90 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 26,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,22 EUR für die Fresenius Medical Care-Aktie aus.

Am 02.08.2022 hat Fresenius Medical Care in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Fresenius Medical Care im vergangenen Quartal 4.757,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius Medical Care 4.320,00 EUR umsetzen können.

Die Fresenius Medical Care-Bilanz für Q3 2022 wird am 01.11.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 31.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care ein EPS in Höhe von 3,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

