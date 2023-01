Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care macht am Mittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care-Papiere um 12:22 Uhr 0,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bei 33,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,44 EUR. Zuletzt wechselten 131.771 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,66 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care-Aktie somit 47,38 Prozent niedriger. Am 31.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,95 EUR ab. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care-Aktie damit 29,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,51 EUR.

Am 30.10.2022 hat Fresenius Medical Care die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,94 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 5.096,17 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.441,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Fresenius Medical Care am 22.02.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 21.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Fresenius Medical Care.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care im Jahr 2022 2,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

