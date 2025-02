Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagmittag in Rot

Blick auf Fresenius Medical Care (FMC) St-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 44,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 44,94 EUR nach. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sank bis auf 44,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,97 EUR. Zuletzt wechselten 94.722 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2025 auf bis zu 48,31 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 7,50 Prozent zulegen. Bei 32,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,45 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,39 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,64 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 5,09 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Aktienempfehlung Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy