Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gibt am Vormittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 44,89 EUR ab.

Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 44,89 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 44,81 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,97 EUR. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.033 Stück gehandelt.

Am 30.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,31 EUR an. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 7,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,19 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 44,39 EUR.

Am 25.02.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 5,09 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Fresenius Medical Care (FMC) St wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Aktienempfehlung Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy