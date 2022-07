Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Mittwochmittag im Minusbereich

Der Fresenius Medical Care-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 27.07.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 44,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 44,34 EUR. Bei 44,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.004 Fresenius Medical Care-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.08.2021 markierte das Papier bei 69,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care-Aktie 36,61 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,53 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 65,85 EUR.

Am 04.05.2022 hat Fresenius Medical Care in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,85 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4.548,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.400,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Fresenius Medical Care-Bilanz für Q2 2022 wird am 02.08.2022 erwartet. Am 01.08.2023 wird Fresenius Medical Care schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care im Jahr 2022 3,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

