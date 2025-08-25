Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St reagiert am Vormittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 43,82 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 43,82 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,84 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.635 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Bei 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 23,28 Prozent Luft nach oben. Bei 34,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Verlust von 21,84 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,43 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 48,94 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St mit einem Umsatz von insgesamt 4,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,53 Prozent gesteigert.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

