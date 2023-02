Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care gibt am Vormittag ab

Die Fresenius Medical Care-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 37,82 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 37,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.681 Fresenius Medical Care-Aktien.

Bei 63,66 EUR erreichte der Titel am 21.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care-Aktie damit 40,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,82 EUR für die Fresenius Medical Care-Aktie.

Am 22.02.2023 hat Fresenius Medical Care die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius Medical Care mit einem Umsatz von insgesamt 4.997,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.647,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,53 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.05.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 02.05.2024.

In der Fresenius Medical Care-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

FMC-Aktie steigt dennoch: Ratingagentur Fitch prüft Fresenius Medical Care auf mögliche Abstufung

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

FMC- und Fresenius-Aktien unter Druck: Vereinfachung geht nicht weit genug

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care