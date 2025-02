Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Mittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 46,20 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 46,20 EUR zu. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 46,97 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,70 EUR. Zuletzt wechselten 90.093 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,31 EUR erreichte der Titel am 30.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 4,57 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,51 EUR am 09.08.2024. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 42,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,48 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,39 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,09 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Umsatz von 4,99 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,72 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der DAX am Donnerstagnachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

Investment-Tipp: So bewertet Warburg Research die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie