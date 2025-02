Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 46,03 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 46,97 EUR. Bei 45,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 168.237 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 48,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,95 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,51 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 29,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,48 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,39 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care (FMC) St noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,99 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,09 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,72 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der DAX am Donnerstagnachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

Investment-Tipp: So bewertet Warburg Research die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie