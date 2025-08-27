DAX24.050 ±0,0%ESt505.401 +0,1%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,2%Öl67,82 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
Kursentwicklung

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag auf rotem Terrain

28.08.25 12:05 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 43,20 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
43,22 EUR -0,17 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 43,20 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,09 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 117.661 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie somit 20,03 Prozent niedriger. Am 04.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 26,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,43 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,94 EUR.

Am 05.08.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,79 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
