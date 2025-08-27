DAX24.149 +0,4%ESt505.428 +0,6%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1639 ±-0,0%Öl67,75 -0,1%Gold3.397 ±-0,0%
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag gesucht

28.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 43,37 EUR zu.

Fresenius Medical Care (FMC) St.
43,53 EUR 0,14 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 43,54 EUR. Bei 43,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.834 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,56 Prozent. Am 04.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,03 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,43 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,94 EUR.

Am 05.08.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,79 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Umsatz von 4,77 Mrd. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,79 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
25.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

