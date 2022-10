Fresenius Medical Care Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Fresenius Medical Care

Um 12:22 Uhr fiel die Fresenius Medical Care-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 28,71 EUR ab. Die Fresenius Medical Care-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,49 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 114.029 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2022 markierte das Papier bei 63,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 26,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2022). Mit einem Kursverlust von 9,62 Prozent würde die Fresenius Medical Care-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,91 EUR für die Fresenius Medical Care-Aktie.

Am 02.08.2022 lud Fresenius Medical Care zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 EUR, nach 0,76 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.757,00 EUR im Vergleich zu 4.320,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 01.11.2022 dürfte Fresenius Medical Care Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 31.10.2023.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,06 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

