Fresenius Medical Care Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius Medical Care zu

Zuletzt stieg die Fresenius Medical Care-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 57,04 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.914 Punkten liegt. Die Fresenius Medical Care-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,10 EUR an. Bei 56,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 23.969 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

Am 14.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,14 EUR an. Am 20.12.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,06 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care-Aktie wird bei 68,75 EUR angegeben. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,86 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie belaufen.

Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Dialysetechnik, einer Behandlung von chronischem Nierenversagen. Angeboten werden Dialysegeräte, das damit verbundene Einweg-Zubehör, Dialysemedikamente sowie Labordienstleistungen und Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Dialyse. Das Unternehmen unterstützt dabei die beiden hauptsächlichen Behandlungsverfahren, die Hämodialyse und die Peritonealdialyse. Bei der Hämodialyse wird das Blut mit Hilfe eines Dialysators gereinigt. Bei der Peritonealdialyse wird hingegen das Bauchfell als filternde Membran genutzt. Die Gesellschaft ist mit Produktionsstätten auf allen Kontinenten vertreten und betreut weltweit Patienten in rund 4.000 eigenen Dialysekliniken.

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

Fresenius- und FMC-Aktien erneut von Corona-Sorgen belastet

Wunschanalyse der Woche: Fresenius-Aktie

Vifor-Aktie mit Kurssprung: CSL schluckt in Milliarden-Deal Schweizer Vifor

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius Medical Care