Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Um 09:22 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 60,20 EUR. Bei 60,54 EUR markierte die Fresenius Medical Care-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 60,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 6.452 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

Bei 71,14 EUR markierte der Titel am 15.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care-Aktie damit 15,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,98 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius Medical Care-Aktie derzeit noch 18,09 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 65,93 EUR.

Fresenius Medical Care ließ sich am 22.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius Medical Care ein EPS von 1,27 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.400,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.647,00 EUR ausgewiesen.

Fresenius Medical Care wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 04.05.2022 vorlegen. Am 04.05.2023 wird Fresenius Medical Care schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,37 EUR je Aktie belaufen.

