Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 44,22 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 44,22 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 44,23 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 36.449 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2025 bei 48,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,51 EUR am 09.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 26,48 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,53 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,28 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 25.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent auf 5,09 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 vorlegen. Fresenius Medical Care (FMC) St dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,67 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren gekostet

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie