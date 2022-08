Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Fresenius Medical Care-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 34,24 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 33,77 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,07 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 108.351 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,99 Prozent hinzugewinnen. Am 29.08.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,77 EUR. Abschläge von 1,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,50 EUR für die Fresenius Medical Care-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care am 02.08.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius Medical Care ein EPS von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.757,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.320,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Fresenius Medical Care am 01.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Fresenius Medical Care-Anleger Experten zufolge am 31.10.2023 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,16 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

Fresenius Medical Care-Tochter schließt Fusion mit InterWell Health und Cricket Health ab - FMC-Aktie tiefer

Starke Zahlen, große Sorgen: Was von deutschen Unternehmen jetzt zu erwarten ist

FMC-Aktie legt zu: Moody's bekräftigt Bonität von Fresenius Medical Care

Bildquellen: Fresenius Medical Care