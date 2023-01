Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care zieht am Nachmittag an

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Fresenius Medical Care zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 35,15 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bei 35,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,36 EUR. Von der Fresenius Medical Care-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 459.316 Stück gehandelt.

Bei 63,66 EUR erreichte der Titel am 21.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2022 bei 25,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,45 Prozent würde die Fresenius Medical Care-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,31 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care am 30.10.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care noch ein Gewinn pro Aktie von 0,94 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.096,17 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.441,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 22.02.2023 erwartet. Schätzungsweise am 21.02.2024 dürfte Fresenius Medical Care die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,84 EUR je Aktie.

