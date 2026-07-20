Airbus-Aktie legt zu: Flugzeugbauer erhöht Gewinnziele bis 2029 und kündigt Aktienrückkauf an

Freundlicher Ausblick

21.07.26 20:06 Uhr

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will seinen Gewinn in den kommenden Jahren kräftig nach oben treiben.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) soll bis 2029 auf 12 bis 13 Milliarden Euro wachsen, teilte der DAX-Konzern am Dienstagabend vor einer Investorenveranstaltung in London mit. Das wäre eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den rund 7,5 Milliarden Euro, die Vorstandschef Guillaume Faury für das laufende Jahr im Auge hat. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren: Der Verwaltungsrat plant ein Aktienrückkaufprogramm über 5 Milliarden Euro, das über drei Jahre laufen soll.

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Produktion soll weiter steigen

Airbus fahre in allen Geschäftsbereichen die Produktion hoch, um der starken Nachfrage gerecht zu werden, sagte Faury am Dienstagabend in London. Derzeit präsentiert Airbus wie andere Flugzeughersteller seine Produkte auf der Farnborough Airshow nahe der britischen Hauptstadt.

Für 2026 sieht der Manager den Konzern auf Kurs. Airbus will in diesem Jahr rund 870 Verkehrsflugzeuge ausliefern und damit den bisherigen Rekord von 863 Maschinen aus dem Jahr 2019 übertreffen.

Im Kerngeschäft mit Passagierjets sitzt Airbus auf prall gefüllten Auftragsbüchern. Wegen anhaltender Engpässe bei Zulieferern, insbesondere Triebwerksherstellern, kommt der Konzern jedoch nur langsam hinterher, die hohe Nachfrage der Airlines zu bedienen. Deshalb mussten die Produktionsziele für die besonders gefragte A320neo-Familie bereits mehrfach verschoben werden.

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Für die Verbesserung der Produktion ist seit wenigen Monaten der neue Spartenchef Lars Wagner verantwortlich. Der frühere Chef des Triebwerksbauers MTU Aero Engines soll den bereinigten operativen Gewinn der Sparte innerhalb von drei Jahren auf rund zehn Milliarden Euro steigern - fast doppelt so viel wie 2025.

Die Sparten Defence & Space sowie Helicopters tragen zwar vergleichsweise wenig zum Konzernergebnis bei, sollen ihren bereinigten operativen Gewinn bis 2029 aber ebenfalls auf rund 1,3 beziehungsweise 1,2 Milliarden Euro erhöhen.

Neues Großraumflugzeug rückt näher

Parallel treibt Airbus die Planung für ein neues Langstreckenflugzeug voran. Der Konzern prüft eine verlängerte Version der A350, die inoffiziell häufig als A350-2000 bezeichnet wird. Das Modell würde mehr Passagiere befördern können und direkt mit Boeings 777X konkurrieren.

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Nach Angaben von Rolls-Royce-Chef Tufan Erginbilgic könnte Airbus innerhalb der kommenden zwölf Monate über die Entwicklung entscheiden. Eine Indienststellung wäre dann Anfang der 2030er Jahre möglich. Airbus bestätigte, verschiedene Weiterentwicklungen der A350 zu prüfen, betonte jedoch, dass noch keine endgültige Entscheidung gefallen sei.

Die Überlegungen erfolgen vor dem Hintergrund der jahrelangen Verzögerungen bei Boeings 777X. Das Konkurrenzmodell sollte ursprünglich bereits 2020 ausgeliefert werden. Größter Kunde Emirates erwartet die erste Maschine inzwischen erst Mitte 2027.

Airbus-Aktie legt zu

Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen. Die Airbus SE-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs um mehr als zwei Prozent zu.

dpa-AFX, Dow Jones Newswires