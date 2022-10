Pfeiffer Vacuum-Aktie vorbörslich im Plus: Optimismus für 2022 dank Rekordlauf

Beim Umsatz sei mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf nun mit einem Umsatzplus von 11 bis 14 Prozent zu rechnen, teilte das Unternehmen am Montagabend in Asslar mit. Damit würden die Erlöse bei 860 bis 880 Millionen Euro und damit über den Schätzungen von Analysten (829,9) liegen.

Am Markt kam dies gut an, der Kurs der Pfeiffer-Vacuum-Aktie legt im vorbörslichen Frankfurter Handel zeitweise 5,35 Prozent auf 133,80 Euro zu.

Bisher hatte Pfeiffer Vacuum ein Umsatzplus von fünf Prozent oder mehr angepeilt. Die Ebit-Marge (Gewinn vor Zinsen und Steuern) soll weiter bei "um 14 Prozent" liegen. In der neuen Prognose sind die am 7. Oktober 2022 angekündigten US-Handelsbeschränkungen für hochtechnologische Computerchips und Anlagen zur Herstellung von Halbleitern für China allerdings nicht enthalten.

In den ersten neun Monaten war der Umsatz um 16,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 668,7 Millionen Euro gestiegen. Das Betriebsergebnis (Ebit) legte um 27,0 Prozent auf 94,0 Millionen Euro zu Die Marge stieg um 1,2 Prozentpunkte auf 14,1 Prozent. Der Auftragseingang kletterte um 25,4 Prozent nach oben auf 866,5 Millionen Euro. Weitere Einzelheiten zur Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate will Pfeiffer am 3. November bekanntgeben.

