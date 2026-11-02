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Index-Bewegung

Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im LUS-DAX

Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im LUS-DAX

So bewegt sich der LUS-DAX am Montagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
49.96 EUR -0.44 EUR -0.87 %
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Deutsche Börse AG
315.60 EUR -5.20 EUR -1.62 %
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Deutsche Telekom AG
25.65 EUR -0.38 EUR -1.46 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
48.75 EUR 1.02 EUR 2.14 %
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Heidelberg Materials
156.30 EUR 4.35 EUR 2.86 %
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Henkel KGaA Vz.
81.10 EUR 0.82 EUR 1.02 %
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Infineon AG
52.71 EUR 1.94 EUR 3.82 %
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MTU Aero Engines AG
331.00 EUR 1.20 EUR 0.36 %
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Rheinmetall AG
1,002.60 EUR -29.80 EUR -2.89 %
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RWE AG St.
56.86 EUR -0.82 EUR -1.42 %
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SAP SE
209.45 EUR -1.00 EUR -0.48 %
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Siemens Energy AG
131.00 EUR 4.30 EUR 3.39 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.00 EUR 0.88 EUR 1.27 %
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Vonovia SE
16.45 EUR 0.27 EUR 1.67 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,009.00 EUR 209.00 EUR 0.81 %
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Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 15:54 Uhr via XETRA 0,52 Prozent stärker bei 25.934,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25.736,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.955,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 25.280,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 25.715,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 23.945,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,57 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 3,89 Prozent auf 342,10 EUR), Infineon (+ 2,79 Prozent auf 51,97 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,23 Prozent auf 153,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,99 Prozent auf 129,44 EUR) und Fresenius SE (+ 1,85 Prozent auf 48,68 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-1,99 Prozent auf 25,57 EUR), Bayer (-1,46 Prozent auf 49,84 EUR), Deutsche Börse (-1,34 Prozent auf 316,20 EUR), Rheinmetall (-1,25 Prozent auf 1.024,60 EUR) und RWE (-1,04 Prozent auf 56,94 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3.806.990 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,500 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,40 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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