Freundlicher Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX

Kursentwicklung im Fokus

11.11.26 15:57 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch.

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:54 Uhr via XETRA 0,03 Prozent höher bei 26.564,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26.487,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.658,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der LUS-DAX 25.175,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 26.398,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 24.194,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.690,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 7,96 Prozent auf 129,38 EUR), Infineon (+ 5,08 Prozent auf 51,54 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,67 Prozent auf 59,72 EUR), Merck (+ 1,24 Prozent auf 151,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,15 Prozent auf 324,50 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-5,31 Prozent auf 808,00 EUR), Brenntag SE (-3,18 Prozent auf 59,64 EUR), Zalando (-1,56 Prozent auf 27,80 EUR), EON SE (-1,44 Prozent auf 18,87 EUR) und Commerzbank (-1,17 Prozent auf 39,70 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 3.138.830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,952 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,66 erwartet. Mit 7,24 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net