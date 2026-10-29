Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX nachmittags steigen

Wiener Börse-Handel im Fokus

29.10.26 15:57 Uhr

Der ATX entwickelt sich derzeit positiv.

Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,58 Prozent auf 6.477,01 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 185,356 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,002 Prozent auf 6.439,45 Punkte an der Kurstafel, nach 6.439,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6.489,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.391,64 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 3,28 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der ATX-Kurs bei 6.934,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, stand der ATX noch bei 6.300,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.674,39 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,03 Prozent. Bei 7.043,27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit DO (+ 2,85 Prozent auf 205,50 EUR), Lenzing (+ 1,87 Prozent auf 10,90 EUR), OMV (+ 1,58 Prozent auf 73,90 EUR), Wienerberger (+ 1,55 Prozent auf 16,43 EUR) und voestalpine (+ 1,01 Prozent auf 41,92 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR), Andritz (-0,37 Prozent auf 80,60 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 30,15 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,20 EUR) und Verbund (-0,14 Prozent auf 69,25 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 197.006 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41,758 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net