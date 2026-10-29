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Wiener Börse-Handel im Fokus

Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX nachmittags steigen

Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX nachmittags steigen

Der ATX entwickelt sich derzeit positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
80.90 EUR 0.30 EUR 0.37 %
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CA Immobilien
20.70 EUR -0.65 EUR -3.04 %
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DO & CO
197.80 EUR 2.00 EUR 1.02 %
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Erste Group Bank AG
107.50 EUR 0.90 EUR 0.84 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.20 EUR 0.40 EUR 1.34 %
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Lenzing AG
10.78 EUR 0.08 EUR 0.75 %
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OMV AG
73.45 EUR 0.60 EUR 0.82 %
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Österreichische Post AG
31.25 EUR -0.25 EUR -0.79 %
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Verbund AG
68.95 EUR -0.20 EUR -0.29 %
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voestalpine AG
41.64 EUR 0.20 EUR 0.48 %
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Wienerberger AG
16.41 EUR 0.08 EUR 0.49 %
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Indizes
ATX
6,475.49 EUR 35.90 EUR 0.56 %
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Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,58 Prozent auf 6.477,01 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 185,356 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,002 Prozent auf 6.439,45 Punkte an der Kurstafel, nach 6.439,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6.489,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.391,64 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 3,28 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der ATX-Kurs bei 6.934,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, stand der ATX noch bei 6.300,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.674,39 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,03 Prozent. Bei 7.043,27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit DO (+ 2,85 Prozent auf 205,50 EUR), Lenzing (+ 1,87 Prozent auf 10,90 EUR), OMV (+ 1,58 Prozent auf 73,90 EUR), Wienerberger (+ 1,55 Prozent auf 16,43 EUR) und voestalpine (+ 1,01 Prozent auf 41,92 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR), Andritz (-0,37 Prozent auf 80,60 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 30,15 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,20 EUR) und Verbund (-0,14 Prozent auf 69,25 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 197.006 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41,758 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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