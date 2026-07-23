Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX Prime am Freitagmittag steigen

Index-Bewegung

24.07.26 12:25 Uhr

Der ATX Prime verzeichnet am Mittag Kursgewinne.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,55 Prozent höher bei 3.194,44 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,042 Prozent auf 3.175,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3.176,83 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3.156,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.202,67 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 1,84 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3.179,50 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 2.848,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.293,03 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,17 Prozent nach oben. Bei 3.243,92 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Andritz (+ 3,47 Prozent auf 77,50 EUR), Frequentis (+ 2,80 Prozent auf 77,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,24 Prozent auf 4,11 EUR), voestalpine (+ 2,16 Prozent auf 44,52 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 2,15 Prozent auf 80,60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Warimpex (-5,49 Prozent auf 0,48 EUR), Wolford (-3,85 Prozent auf 2,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,10 Prozent auf 5,00 EUR), OMV (-1,77 Prozent auf 63,65 EUR) und Verbund (-1,34 Prozent auf 59,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 182.533 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 45,094 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6,96 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net