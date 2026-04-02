Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Montagmittag steigen

Dow Jones-Performance im Blick

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 17:55 Uhr via NYSE 0,21 Prozent höher bei 46.600,62 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,133 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,076 Prozent schwächer bei 46.469,36 Punkten, nach 46.504,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46.354,95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46.701,10 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 06.03.2026, bei 47.501,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.01.2026, wurde der Dow Jones mit 49.462,08 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, bei 38.314,86 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,68 Prozent. 50.512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 1,48 Prozent auf 281,37 USD), Apple (+ 1,35 Prozent auf 259,38 USD), Amazon (+ 1,21 Prozent auf 212,31 USD), Boeing (+ 1,15 Prozent auf 210,62 USD) und American Express (+ 1,12 Prozent auf 303,53 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Amgen (-1,30 Prozent auf 343,42 USD), IBM (-1,28 Prozent auf 244,99 USD), Salesforce (-1,10 Prozent auf 185,13 USD), Nike (-0,91 Prozent auf 43,79 USD) und Chevron (-0,83 Prozent auf 197,31 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8.830.968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,740 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.net