Index im Blick

So bewegt sich der TecDAX am fünften Tag der Woche.

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,38 Prozent fester bei 3.888,51 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 537,278 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,258 Prozent auf 3.845,41 Punkte an der Kurstafel, nach 3.835,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.845,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3.893,75 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,11 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, stand der TecDAX noch bei 4.092,64 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Stand von 4.104,52 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Wert von 3.563,36 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,29 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern registriert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 7,97 Prozent auf 107,00 EUR), Siltronic (+ 6,75 Prozent auf 50,90 EUR), SMA Solar (+ 5,84 Prozent auf 46,74 EUR), OHB SE (+ 5,62 Prozent auf 203,00 EUR) und AIXTRON SE (+ 5,38 Prozent auf 27,42 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Ottobock (-2,00 Prozent auf 39,30 EUR), Drägerwerk (-0,51 Prozent auf 117,20 EUR), ATOSS Software (-0,48 Prozent auf 83,50 EUR), freenet (-0,16 Prozent auf 25,06 EUR) und Deutsche Telekom (-0,11 Prozent auf 27,12 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1.181.104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,306 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,63 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net