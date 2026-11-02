Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen

Kursentwicklung

02.11.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der TecDAX am Montag schlussendlich

Am Montag steht der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,54 Prozent im Plus bei 4.113,43 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 580,463 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,299 Prozent leichter bei 4.078,97 Punkten in den Handel, nach 4.091,22 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 4.077,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.125,52 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 4.081,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 3.827,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 3.629,18 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13,50 Prozent. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 3,87 Prozent auf 33,59 EUR), Infineon (+ 2,85 Prozent auf 52,00 EUR), SMA Solar (+ 2,65 Prozent auf 48,84 EUR), United Internet (+ 2,17 Prozent auf 24,52 EUR) und Bechtle (+ 2,03 Prozent auf 34,18 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen OHB SE (-3,13 Prozent auf 217,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,44 Prozent auf 27,20 EUR), HENSOLDT (-2,29 Prozent auf 83,66 EUR), Ottobock (-1,25 Prozent auf 47,55 EUR) und TeamViewer (-1,09 Prozent auf 7,23 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 7.563.171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 238,500 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,26 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net