Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX zum Start des Mittwochshandels steigen

Kursentwicklung

14.10.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der TecDAX morgens.

Am Mittwoch steigt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,61 Prozent auf 4.013,24 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 561,644 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,509 Prozent fester bei 4.009,11 Punkten in den Handel, nach 3.988,80 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3.992,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.016,12 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,853 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 14.09.2026, den Stand von 3.960,75 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 14.07.2026, mit 3.847,39 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.646,41 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,73 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 6,79 Prozent auf 2,61 EUR), OHB SE (+ 2,94 Prozent auf 161,00 EUR), PVA TePla (+ 2,10 Prozent auf 31,10 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,98 Prozent auf 133,80 EUR) und HENSOLDT (+ 1,92 Prozent auf 80,70 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,61 Prozent auf 61,05 EUR), Siltronic (-0,95 Prozent auf 72,70 EUR), AIXTRON SE (-0,41 Prozent auf 34,39 EUR), Bechtle (-0,34 Prozent auf 35,16 EUR) und ATOSS Software (-0,34 Prozent auf 88,20 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 507.915 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 224,446 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net