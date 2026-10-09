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ATX-Marktbericht

Freundlicher Handel: ATX am Freitagmittag mit Kursplus

Freundlicher Handel: ATX am Freitagmittag mit Kursplus

Der ATX kommt derzeit nicht vom Fleck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
219.00 EUR 6.00 EUR 2.82 %
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BAWAG
165.50 EUR -2.40 EUR -1.43 %
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CA Immobilien
21.15 EUR 0.15 EUR 0.71 %
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Erste Group Bank AG
110.60 EUR 2.30 EUR 2.12 %
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Lenzing AG
10.44 EUR -0.72 EUR -6.45 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
65.60 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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OMV AG
71.70 EUR -2.95 EUR -3.95 %
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Österreichische Post AG
30.95 EUR 0.40 EUR 1.31 %
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PORR AG
30.55 EUR -0.85 EUR -2.71 %
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voestalpine AG
42.84 EUR 1.04 EUR 2.49 %
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Wienerberger AG
15.67 EUR 0.43 EUR 2.82 %
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Indizes
ATX
6,581.55 EUR 20.98 EUR 0.32 %
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Um 12:07 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,10 Prozent fester bei 6.567,04 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,173 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6.560,57 Punkte an der Kurstafel, nach 6.560,57 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.619,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.558,54 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 2,24 Prozent nach. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 09.09.2026, den Stand von 6.859,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6.456,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der ATX bei 4.731,83 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 22,71 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 5,76 Prozent auf 44,80 EUR), Wienerberger (+ 2,74 Prozent auf 15,77 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,68 Prozent auf 66,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,68 Prozent auf 21,20 EUR) und Lenzing (+ 1,54 Prozent auf 10,58 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil OMV (-3,44 Prozent auf 71,55 EUR), PORR (-2,88 Prozent auf 30,35 EUR), AT S (AT&S) (-2,71 Prozent auf 215,50 EUR), BAWAG (-0,60 Prozent auf 166,00 EUR) und Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 30,90 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 226.266 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,963 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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