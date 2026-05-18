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ATX-Performance

Freundlicher Handel: ATX am Mittag mit Zuschlägen

19.05.26 12:25 Uhr
Freundlicher Handel: ATX am Mittag mit Zuschlägen | finanzen.net

Das macht der ATX am Dienstagmittag.

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ATX
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Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,40 Prozent aufwärts auf 5.898,31 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 166,990 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,030 Prozent auf 5.876,33 Punkte an der Kurstafel, nach 5.874,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5.899,91 Punkte, das Tagestief hingegen 5.860,60 Zähler.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, notierte der ATX bei 5.957,70 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 5.788,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, lag der ATX bei 4.419,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,21 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.018,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Punkte.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 2,06 Prozent auf 22,82 EUR), CA Immobilien (+ 1,59 Prozent auf 25,50 EUR), Erste Group Bank (+ 1,30 Prozent auf 97,50 EUR), Lenzing (+ 1,05 Prozent auf 24,15 EUR) und Raiffeisen (+ 0,92 Prozent auf 46,02 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Vienna Insurance (-2,22 Prozent auf 66,00 EUR), Palfinger (-1,61 Prozent auf 33,55 EUR), DO (-1,10 Prozent auf 179,00 EUR), AT S (AT&S) (-0,76 Prozent auf 104,00 EUR) und Österreichische Post (-0,63 Prozent auf 31,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 108.034 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 37,675 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,00 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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