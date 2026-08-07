DAX 26.292 -0,1%ESt50 6.544 +0,2%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,25 +1,8%Nas 26.749 +0,6%Bitcoin 55.118 +0,3%Euro 1,1532 +0,1%Öl 88,3 -0,8%Gold 4.361 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Blick

Freundlicher Handel: ATX beendet die Sitzung im Plus

Freundlicher Handel: ATX beendet die Sitzung im Plus

Der ATX befand sich heute im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
158.00 EUR -4.60 EUR -2.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BAWAG
181.00 EUR 0.50 EUR 0.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
124.00 EUR 3.90 EUR 3.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
23.45 EUR 0.15 EUR 0.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
64.65 EUR -0.35 EUR -0.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
31.00 EUR -0.25 EUR -0.80 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
29.25 EUR 0.25 EUR 0.86 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
18.18 EUR -0.04 EUR -0.22 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
45.76 EUR -1.28 EUR -2.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
20.72 EUR -0.38 EUR -1.80 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
6,728.18 EUR 17.99 EUR 0.27 %
News | Analysen

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,27 Prozent fester bei 6.728,18 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 186,083 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 6.709,97 Punkte an der Kurstafel, nach 6.710,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.740,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.699,04 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 1,13 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 13.07.2026, den Stand von 6.464,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5.886,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.720,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 25,72 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.780,42 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 1,57 Prozent auf 167,80 EUR), OMV (+ 1,00 Prozent auf 65,40 EUR), voestalpine (+ 0,86 Prozent auf 46,82 EUR), Erste Group Bank (+ 0,57 Prozent auf 122,60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,52 Prozent auf 29,25 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Wienerberger (-2,29 Prozent auf 20,50 EUR), Lenzing (-2,12 Prozent auf 23,10 EUR), UNIQA Insurance (-1,20 Prozent auf 18,14 EUR), Österreichische Post (-0,49 Prozent auf 30,75 EUR) und BAWAG (-0,33 Prozent auf 180,70 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 338.807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 46,731 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.