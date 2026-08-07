Freundlicher Handel: ATX beendet die Sitzung im Plus

Index-Performance im Blick

13.08.26 17:57 Uhr

Der ATX befand sich heute im Aufwind.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,27 Prozent fester bei 6.728,18 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 186,083 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 6.709,97 Punkte an der Kurstafel, nach 6.710,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.740,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.699,04 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 1,13 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 13.07.2026, den Stand von 6.464,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5.886,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.720,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 25,72 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.780,42 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 1,57 Prozent auf 167,80 EUR), OMV (+ 1,00 Prozent auf 65,40 EUR), voestalpine (+ 0,86 Prozent auf 46,82 EUR), Erste Group Bank (+ 0,57 Prozent auf 122,60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,52 Prozent auf 29,25 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Wienerberger (-2,29 Prozent auf 20,50 EUR), Lenzing (-2,12 Prozent auf 23,10 EUR), UNIQA Insurance (-1,20 Prozent auf 18,14 EUR), Österreichische Post (-0,49 Prozent auf 30,75 EUR) und BAWAG (-0,33 Prozent auf 180,70 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 338.807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 46,731 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net