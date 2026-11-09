Freundlicher Handel: ATX mittags freundlich

Kursentwicklung

09.11.26 12:25 Uhr

Für den ATX geht es am ersten Tag der Woche aufwärts.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 1,61 Prozent fester bei 6.538,11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 187,366 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6.434,80 Punkte an der Kurstafel, nach 6.434,80 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.427,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6.540,54 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der ATX bei 6.543,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 6.652,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.754,18 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 22,17 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Punkte.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 6,43 Prozent auf 112,60 EUR), Raiffeisen (+ 2,73 Prozent auf 60,15 EUR), BAWAG (+ 2,64 Prozent auf 167,00 EUR), DO (+ 2,52 Prozent auf 224,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,15 Prozent auf 113,90 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil CA Immobilien (-0,94 Prozent auf 21,00 EUR), Verbund (-0,21 Prozent auf 72,55 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 32,05 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 17,78 EUR) und OMV (+ 0,28 Prozent auf 71,95 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 93.062 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,71 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net