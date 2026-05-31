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ATX-Marktbericht

Freundlicher Handel: ATX mittags mit Zuschlägen

01.06.26 12:25 Uhr
Freundlicher Handel: ATX mittags mit Zuschlägen | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Wien heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DO & CO
191,00 EUR 4,80 EUR 2,58%
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Erste Group Bank AG
102,80 EUR 1,40 EUR 1,38%
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29,05 EUR 0,85 EUR 3,01%
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Lenzing AG
23,80 EUR -0,05 EUR -0,21%
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OMV AG
62,55 EUR 1,05 EUR 1,71%
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Österreichische Post AG
31,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Raiffeisen
48,50 EUR -1,36 EUR -2,73%
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UNIQA Insurance AG
17,66 EUR 0,88 EUR 5,24%
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Verbund AG
57,85 EUR 0,05 EUR 0,09%
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voestalpine AG
48,04 EUR 0,10 EUR 0,21%
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Indizes
ATX
6.145,2 PKT -3,7 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,01 Prozent auf 6.149,51 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 172,562 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,019 Prozent auf 6.147,72 Punkte an der Kurstafel, nach 6.148,87 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6.166,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.127,81 Punkten lag.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5.794,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, mit 5.701,70 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Stand von 4.426,79 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 14,91 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.167,48 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell EVN (+ 2,83 Prozent auf 29,05 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,45 Prozent auf 17,58 EUR), Verbund (+ 1,82 Prozent auf 58,60 EUR), OMV (+ 1,38 Prozent auf 62,50 EUR) und Lenzing (+ 1,06 Prozent auf 23,90 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Erste Group Bank (-0,97 Prozent auf 102,00 EUR), DO (-0,93 Prozent auf 192,20 EUR), Raiffeisen (-0,85 Prozent auf 49,00 EUR), Österreichische Post (-0,78 Prozent auf 32,00 EUR) und voestalpine (-0,62 Prozent auf 48,10 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 177.558 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,006 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,32 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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