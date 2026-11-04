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ATX Prime-Performance

Freundlicher Handel: ATX Prime mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel: ATX Prime mit positivem Vorzeichen

Der ATX Prime verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
23.40 EUR -0.90 EUR -3.70 %
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AT & S (AT&S)
135.00 EUR -3.60 EUR -2.60 %
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DO & CO
203.50 EUR -4.00 EUR -1.93 %
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Erste Group Bank AG
108.40 EUR 1.10 EUR 1.03 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Frequentis
63.70 EUR -3.60 EUR -5.35 %
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Lenzing AG
11.70 EUR 0.50 EUR 4.46 %
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OMV AG
72.50 EUR -1.30 EUR -1.76 %
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Polytec
4.03 EUR -0.06 EUR -1.47 %
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Raiffeisen
56.00 EUR 0.10 EUR 0.18 %
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Wienerberger AG
17.43 EUR 0.44 EUR 2.59 %
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Wolford AG
1.83 EUR -0.04 EUR -2.14 %
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Indizes
ATX Prime
3,216.15 EUR 73.97 EUR 2.35 %
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Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 15:39 Uhr um 2,56 Prozent aufwärts auf 3.222,53 Punkte. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,012 Prozent fester bei 3.142,56 Punkten, nach 3.142,18 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3.142,56 Punkte, das Tageshoch hingegen 3.253,10 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 2,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 3.295,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.276,71 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 04.11.2025, einen Wert von 2.384,39 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 21,23 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3.448,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Raiffeisen (+ 6,01 Prozent auf 60,00 EUR), Erste Group Bank (+ 5,88 Prozent auf 113,50 EUR), Lenzing (+ 4,89 Prozent auf 11,58 EUR), DO (+ 4,36 Prozent auf 215,50 EUR) und Wienerberger (+ 4,29 Prozent auf 17,75 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-7,41 Prozent auf 2,00 EUR), Polytec (-2,42 Prozent auf 4,03 EUR), Frequentis (-2,15 Prozent auf 63,80 EUR), Addiko Bank (-1,63 Prozent auf 24,10 EUR) und AT S (AT&S) (-1,30 Prozent auf 136,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 309.840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,302 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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