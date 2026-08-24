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Kursentwicklung

Freundlicher Handel: ATX Prime verbucht am Dienstagmittag Zuschläge

Freundlicher Handel: ATX Prime verbucht am Dienstagmittag Zuschläge

Der ATX Prime verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
136.40 EUR 6.40 EUR 4.92 %
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Erste Group Bank AG
123.10 EUR 1.10 EUR 0.90 %
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FACC AG
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Kapsch TrafficCom AG
4.66 EUR 0.02 EUR 0.43 %
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Lenzing AG
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Marinomed Biotech AG
4.10 EUR -0.60 EUR -12.77 %
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OMV AG
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Polytec
4.83 EUR 0.02 EUR 0.42 %
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PORR AG
39.40 EUR 0.70 EUR 1.81 %
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Rosenbauer
59.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Schoeller-Bleckmann
29.15 EUR -0.95 EUR -3.16 %
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STRABAG SE
87.70 EUR 1.70 EUR 1.98 %
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UBM Development AG
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ZUMTOBEL AG
4.02 EUR -0.02 EUR -0.50 %
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Indizes
ATX Prime
3,291.43 EUR 37.43 EUR 1.15 %
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Am Dienstag geht es im ATX Prime um 12:07 Uhr via Wiener Börse um 1,10 Prozent auf 3.289,81 Punkte aufwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,026 Prozent auf 3.254,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3.254,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.291,46 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.252,67 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 3.177,07 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 3.036,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.378,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 23,76 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3.337,77 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,92 Prozent auf 139,00 EUR), FACC (+ 5,96 Prozent auf 16,00 EUR), PORR (+ 3,10 Prozent auf 39,95 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,95 Prozent auf 29,70 EUR) und STRABAG SE (+ 2,57 Prozent auf 87,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Kapsch TrafficCom (-2,80 Prozent auf 4,52 EUR), Lenzing (-2,51 Prozent auf 23,35 EUR), UBM Development (-1,18 Prozent auf 16,80 EUR), Polytec (-1,03 Prozent auf 4,79 EUR) und Rosenbauer (-1,00 Prozent auf 59,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die FACC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 89.718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47,313 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Mit 6,72 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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