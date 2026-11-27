ATX Prime aktuell

Der ATX Prime knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:11 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,49 Prozent auf 3.046,30 Punkte an. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent stärker bei 3.001,75 Punkten in den Handel, nach 3.001,67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3.050,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.001,69 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 0,022 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 3.157,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3.284,56 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Stand von 2.479,43 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,60 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten erreicht.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,45 Prozent auf 102,60 EUR), FACC (+ 3,78 Prozent auf 15,38 EUR), Andritz (+ 3,23 Prozent auf 80,00 EUR), PORR (+ 2,79 Prozent auf 35,00 EUR) und voestalpine (+ 2,71 Prozent auf 34,10 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-5,50 Prozent auf 2,06 EUR), Wienerberger (-1,84 Prozent auf 15,46 EUR), ZUMTOBEL (-1,79 Prozent auf 3,84 EUR), Rosenbauer (-1,11 Prozent auf 53,40 EUR) und Vienna Insurance (-0,28 Prozent auf 72,10 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 42.913 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,554 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 7,03 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net