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Index im Blick

Freundlicher Handel: ATX springt mittags kräftig an

Freundlicher Handel: ATX springt mittags kräftig an

Der ATX schnuppert am Mittwoch Höhenluft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
81.30 EUR -0.80 EUR -0.97 %
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AT & S (AT&S)
144.80 EUR 6.20 EUR 4.47 %
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BAWAG
164.80 EUR 7.00 EUR 4.44 %
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CA Immobilien
21.05 EUR 0.05 EUR 0.24 %
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Erste Group Bank AG
108.40 EUR 1.10 EUR 1.03 %
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Lenzing AG
11.42 EUR 0.22 EUR 1.96 %
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OMV AG
72.95 EUR -0.85 EUR -1.15 %
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Österreichische Post AG
31.75 EUR -0.05 EUR -0.16 %
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Palfinger AG
27.15 EUR -0.05 EUR -0.18 %
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Raiffeisen
56.00 EUR 0.10 EUR 0.18 %
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Verbund AG
69.20 EUR -0.80 EUR -1.14 %
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Wienerberger AG
17.43 EUR 0.44 EUR 2.59 %
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Indizes
ATX
6,614.19 EUR 218.06 EUR 3.41 %
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Am Mittwoch verbucht der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 3,67 Prozent auf 6.631,01 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 186,074 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,013 Prozent stärker bei 6.396,94 Punkten in den Handel, nach 6.396,13 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6.396,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.633,24 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 3,29 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 6.718,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der ATX bei 6.657,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.794,36 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 23,90 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 6,63 Prozent auf 60,35 EUR), Erste Group Bank (+ 6,44 Prozent auf 114,10 EUR), Lenzing (+ 5,80 Prozent auf 11,68 EUR), BAWAG (+ 4,63 Prozent auf 165,00 EUR) und AT S (AT&S) (+ 4,20 Prozent auf 143,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen OMV (+ 0,27 Prozent auf 73,10 EUR), Verbund (+ 0,29 Prozent auf 69,70 EUR), Palfinger (+ 0,55 Prozent auf 27,45 EUR), CA Immobilien (+ 0,95 Prozent auf 21,30 EUR) und Andritz (+ 1,11 Prozent auf 82,30 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 232.119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 42,302 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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