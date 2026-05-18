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Marktbericht

Freundlicher Handel: ATX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone

20.05.26 17:57 Uhr
Freundlicher Handel: ATX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone | finanzen.net

Am Mittwochabend zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

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ATX
5.904,1 PKT 67,2 PKT 1,15%
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Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,15 Prozent fester bei 5.904,09 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 167,225 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent höher bei 5.837,35 Punkten in den Handel, nach 5.836,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5.823,78 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.943,70 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,773 Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wurde der ATX auf 5.866,33 Punkte taxiert. Der ATX lag vor drei Monaten, am 20.02.2026, bei 5.807,44 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 20.05.2025, den Stand von 4.455,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,32 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.018,30 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 12,16 Prozent auf 116,20 EUR), DO (+ 4,56 Prozent auf 183,60 EUR), voestalpine (+ 3,49 Prozent auf 45,68 EUR), Raiffeisen (+ 2,44 Prozent auf 46,10 EUR) und Andritz (+ 2,35 Prozent auf 74,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Verbund (-3,15 Prozent auf 59,90 EUR), PORR (-1,45 Prozent auf 34,10 EUR), OMV (-1,34 Prozent auf 62,80 EUR), STRABAG SE (-1,16 Prozent auf 85,00 EUR) und Vienna Insurance (-0,92 Prozent auf 64,40 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 365.249 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,384 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,14 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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