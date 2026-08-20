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Kursentwicklung im Fokus

Freundlicher Handel: Börsianer lassen ATX zum Handelsende steigen

Freundlicher Handel: Börsianer lassen ATX zum Handelsende steigen

Der ATX ging im Plus aus dem Dienstagshandel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
81.50 EUR 1.90 EUR 2.39 %
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AT & S (AT&S)
136.60 EUR 6.60 EUR 5.08 %
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DO & CO
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OMV AG
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Österreichische Post AG
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PORR AG
39.40 EUR 0.70 EUR 1.81 %
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Raiffeisen
63.15 EUR 2.45 EUR 4.04 %
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Schoeller-Bleckmann
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STRABAG SE
87.70 EUR 1.70 EUR 1.98 %
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UNIQA Insurance AG
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Indizes
ATX
6,672.27 EUR 54.75 EUR 0.83 %
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Am Dienstag kletterte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 0,83 Prozent auf 6.672,27 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 186,568 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,028 Prozent auf 6.619,40 Punkte an der Kurstafel, nach 6.617,52 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6.694,71 Punkte, das Tagestief hingegen 6.614,63 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 6.455,88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.148,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.759,68 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 24,67 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.780,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,81 Prozent auf 135,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,60 Prozent auf 29,60 EUR), Raiffeisen (+ 2,53 Prozent auf 62,75 EUR), STRABAG SE (+ 1,29 Prozent auf 86,70 EUR) und PORR (+ 1,16 Prozent auf 39,20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Lenzing (-4,38 Prozent auf 22,90 EUR), UNIQA Insurance (-0,57 Prozent auf 17,58 EUR), Andritz (-0,49 Prozent auf 81,00 EUR), OMV (-0,22 Prozent auf 67,90 EUR) und DO (+ 0,00 Prozent auf 206,50 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 280.141 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47,313 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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