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Index-Performance im Fokus

Freundlicher Handel: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen

Freundlicher Handel: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen

Aktuell zeigen sich die Anleger in London zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
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Babcock International
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HSBC Holdings plc
17.44 EUR -0.05 EUR -0.26 %
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Ithaca Energy PLC Registered Shs
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Lloyds Banking Group
1.25 EUR 0.00 EUR -0.04 %
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Smiths PLC
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Indizes
FTSE 100
10,710.91 GBP 30.92 GBP 0.29 %
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Um 12:08 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,29 Prozent fester bei 10.710,58 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,179 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10.679,89 Punkte an der Kurstafel, nach 10.679,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10.753,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.666,95 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,483 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 10.886,16 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 10.529,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.213,98 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,63 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10.989,45 Punkte. Bei 9.670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Computacenter (+ 3,34 Prozent auf 54,15 GBP), Smiths (+ 2,61 Prozent auf 28,29 GBP), 3i (+ 2,60 Prozent auf 26,85 GBP), Endeavour Mining (+ 2,13 Prozent auf 45,47 GBP) und Standard Chartered (+ 2,13 Prozent auf 23,05 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Ithaca Energy (-4,38 Prozent auf 2,83 GBP), BP (-3,20 Prozent auf 5,54 GBP), Babcock International (-1,38 Prozent auf 9,72 GBP), Bunzl (-1,34 Prozent auf 26,52 GBP) und BAE Systems (-1,29 Prozent auf 19,67 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 16.072.249 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 301,616 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
24.09.26 BP Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11.09.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.

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