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MDAX-Kursentwicklung

Freundlicher Handel: Börsianer lassen MDAX mittags steigen

25.05.26 12:25 Uhr
Freundlicher Handel: Börsianer lassen MDAX mittags steigen | finanzen.net

MDAX-Handel am Montag.

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MDAX
32.736,0 PKT 627,7 PKT 1,95%
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Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 2,08 Prozent fester bei 32.776,81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 376,659 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,665 Prozent auf 32.321,67 Punkte an der Kurstafel, nach 32.108,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 32.321,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32.796,96 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 30.249,93 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 25.02.2026, einen Wert von 31.431,62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der MDAX mit 29.894,72 Punkten berechnet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,80 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32.796,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 11,85 Prozent auf 37,57 EUR), TUI (+ 4,91 Prozent auf 6,89 EUR), AUMOVIO (+ 4,59 Prozent auf 37,60 EUR), TRATON (+ 4,57 Prozent auf 33,84 EUR) und DEUTZ (+ 4,57 Prozent auf 10,18 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen IONOS (-1,41 Prozent auf 27,88 EUR), Nordex (-1,30 Prozent auf 42,56 EUR), K+S (-1,16 Prozent auf 14,54 EUR), WACKER CHEMIE (-0,88 Prozent auf 100,80 EUR) und Evonik (-0,81 Prozent auf 17,14 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.053.650 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 41,683 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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