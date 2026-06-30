Freundlicher Handel: Börsianer lassen S&P 500 am Nachmittag steigen

Index-Bewegung

Heute agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Am Mittwoch legt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,01 Prozent auf 7.500,09 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,668 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,337 Prozent leichter bei 7.474,05 Punkten in den Handel, nach 7.499,36 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.521,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7.449,63 Einheiten.

S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 1,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.599,96 Punkte. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.575,32 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, bei 6.198,01 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,36 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Coinbase (+ 12,23 Prozent auf 164,08 USD), AppLovin (+ 10,36 Prozent auf 568,63 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 10,12 Prozent auf 620,29 USD), DXC Technology (+ 9,60 Prozent auf 9,70 USD) und Palantir (+ 8,69 Prozent auf 126,81 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Corning (-13,56 Prozent auf 220,80 USD), KLA (-11,47 Prozent auf 267,11 USD), Lam Research (-10,93 Prozent auf 385,97 USD), Applied Materials (-10,79 Prozent auf 645,00 USD) und Sandisk (-10,60 Prozent auf 2.032,64 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 14.547.418 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,138 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,93 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net