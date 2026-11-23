SLI-Entwicklung

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SLI erhöhte sich im SIX-Handel letztendlich um 1,22 Prozent auf 2.369,36 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,081 Prozent auf 2.342,62 Punkte an der Kurstafel, nach 2.340,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2.375,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2.339,07 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der SLI auf 2.325,30 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.310,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 2.033,31 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,15 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2.443,50 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 5,25 Prozent auf 519,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,56 Prozent auf 68,32 CHF), Richemont (+ 3,20 Prozent auf 174,40 CHF), Sandoz (+ 3,11 Prozent auf 83,00 CHF) und Galderma (+ 2,65 Prozent auf 187,70 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Julius Bär (-1,77 Prozent auf 64,22 CHF), Swisscom (-1,68 Prozent auf 702,50 CHF), Nestlé (-0,78 Prozent auf 84,88 CHF), Lindt (-0,72 Prozent auf 8.270,00 CHF) und Schindler (+ 0,00 Prozent auf 289,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5.791.419 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 342,372 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 7,46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net