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Index im Blick

Freundlicher Handel: CAC 40 am Dienstagnachmittag in Grün

Freundlicher Handel: CAC 40 am Dienstagnachmittag in Grün

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193.88 EUR 1.00 EUR 0.52 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
434.25 EUR -1.10 EUR -0.25 %
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Pernod Ricard S.A.
67.10 EUR -0.34 EUR -0.50 %
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Renault S.A.
26.11 EUR -0.39 EUR -1.47 %
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Stellantis
3.72 EUR 0.05 EUR 1.31 %
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Indizes
CAC 40
7,899.98 EUR 52.66 EUR 0.67 %
News | Analysen

Am Dienstag steigt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,68 Prozent auf 7.900,61 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,341 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,397 Prozent auf 7.816,15 Punkte an der Kurstafel, nach 7.847,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 7.810,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.901,91 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der CAC 40 mit 8.077,80 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8.406,06 Punkte. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.239,18 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,59 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. 7.505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 293.830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 232,022 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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