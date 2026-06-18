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Kursentwicklung im Fokus

Freundlicher Handel: CAC 40 am Mittag im Aufwind

19.06.26 12:25 Uhr
Freundlicher Handel: CAC 40 am Mittag im Aufwind | finanzen.net

Am Freitagmittag agieren die Börsianer in Paris vorsichtiger.

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Am Freitag steigt der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0,14 Prozent auf 8.480,03 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,484 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,067 Prozent fester bei 8.473,69 Punkten in den Handel, nach 8.467,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8.470,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.501,36 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,212 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der CAC 40 7.981,76 Punkte auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 19.03.2026, einen Stand von 7.807,87 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 19.06.2025, einen Stand von 7.553,45 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 89.089 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 252,697 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,16 erwartet. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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