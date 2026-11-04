Freundlicher Handel: CAC 40 am Mittwochmittag fester
Derzeit wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.
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Um 12:08 Uhr legt der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,46 Prozent auf 8.137,19 Punkte zu. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,416 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,177 Prozent auf 8.034,53 Punkte an der Kurstafel, nach 8.020,31 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 8.144,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8.030,69 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 2,24 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 7.897,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8.666,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8.067,53 Punkten auf.
Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,708 Prozent. Bei 8.755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7.505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 188.253 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 232,181 Mrd. Euro heraus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion Finanzen.net
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