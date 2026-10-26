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Index im Blick

Freundlicher Handel: CAC 40-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Freundlicher Handel: CAC 40-Anleger greifen zum Handelsstart zu

CAC 40-Handel am Montag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195.34 EUR 3.46 EUR 1.80 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
438.65 EUR 1.30 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
67.44 EUR -0.28 EUR -0.41 %
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Renault S.A.
26.23 EUR 0.41 EUR 1.59 %
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Stellantis
3.66 EUR 0.04 EUR 1.06 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,845.45 EUR 62.63 EUR 0.8 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,57 Prozent fester bei 7.827,32 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,341 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,433 Prozent stärker bei 7.816,51 Punkten in den Montagshandel, nach 7.782,82 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7.814,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.832,34 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8.077,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 8.372,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.225,63 Punkten auf.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 4,49 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern erreicht.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 35.398 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 232,075 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,50 erwartet. Mit 8,36 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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