Freundlicher Handel: CAC 40 bewegt sich im Plus

Index im Fokus

05.11.26 12:25 Uhr

Der CAC 40 verzeichnet heute Kursanstiege.

Um 12:09 Uhr springt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,82 Prozent auf 8.244,87 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,408 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,868 Prozent auf 8.248,90 Punkte an der Kurstafel, nach 8.177,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8.285,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.215,71 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 3,59 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, notierte der CAC 40 bei 7.834,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.669,30 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 8.074,23 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,606 Prozent nach oben. Bei 8.755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 77.189 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 230,160 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net