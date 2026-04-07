Freundlicher Handel: CAC 40 gibt nachmittags Gas

CAC 40 im Blick

Börsianer in Paris zeigen sich am Mittwoch in Feierlaune.

Um 15:40 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 4,58 Prozent stärker bei 8.271,32 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,337 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 2,56 Prozent stärker bei 8.111,17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7.908,74 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8.304,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8.111,17 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 3,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, stand der CAC 40 bei 7.993,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, stand der CAC 40 noch bei 8.243,47 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 08.04.2025, einen Stand von 7.100,42 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,929 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8.642,23 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 338.202 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,825 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,10 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net